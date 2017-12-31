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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:00
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IFS, WorkWave satın alımıyla ‘Servis Yönetimi’ndeki liderliğini pekiştirdi

IFS artık hangi ölçekte, hangi operasyonel karmaşıklık seviyesinde, hangi dikey endüstride ya da coğrafi lokasyonda olursa olsun, servis sektöründeki tüm işletmeler için dünya lideri ‘Servis Yönetimi’ yazılım çözümleri sunacak.

IFS, WorkWave satın alımıyla ‘Servis Yönetimi'ndeki liderliğini pekiştirdi
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Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, WorkWave LLC’yi satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu. WorkWave, Saha Hizmeti ve son Kullanıcıya Yönelik Teslimat ve Lojistik sektörleri için yüksek oranda ölçeklendirilebilir, bulut tabanlı Servis Olarak Yazılım (SaaS) çözümlerinin lider tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. WorkWave özellikle Haşere Kontrolü, Bahçe ve Peyzaj, Temizlik ve Bakım, Isıtma/Havalandırma/İklimlendirme, Sıhhi Tesisat/Elektrik ve Nakliye dikey sektörlerine odaklanan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) hizmet veriyor.
IFS İş Geliştirme Kıdemli Grup Başkan Yardımcısı Fredrik vom Hofe şunları söyledi: “Bu satın alma, IFS’in Hizmet Yönetimi alanındaki global liderliğini pekiştirmeye nasıl yatırım yaptığının bir diğer kanıtı. Çok güçlü SaaS ürünleri ve hizmet sektöründeki KOBİ’lere yönelik servislere ilişkin derin bilgisiyle WorkWave, IFS’in birçok büyük ölçekli hizmet şirketi tarafından kullanılan lider hizmet yönetimi çözümlerini tamamlıyor. Artık bağlantılı Hizmet Yönetimi çözümlerini, dünyadaki tüm hizmet kuruluşlarına ve hizmet odaklı sektörlere sunabiliyoruz. Buna ek olarak dünyanın en büyük yazılım pazarı olan Kuzey Amerika’daki varlığımızı da önemli ölçüde güçlendirdik; yani artık Amerika kıtası, IFS Grubu’ndaki en büyük bölge. WorkWave’in CEO’su Chris Sullens’ın ve yetenekli WorkWave ekibinin, Hizmet Yönetimi alanındaki büyümemizi sürdürmek üzere IFS’e katılmış olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.”

 

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