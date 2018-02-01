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01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
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İhracatçıya KDV iadesi tasdik ücreti indirimi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeminli mali müşavirler tarafından alınan KDV iadesi tasdik ücretlerinde yapılan indirim hakkında bir değerlendirmede bulundu.

İhracatçıya KDV iadesi tasdik ücreti indirimi
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Bu indirimin küçük bir indirim olmadığını, yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 35 arasında olduğunu belirten Büyükekşi, “İhracatçılarımızın büyük bir kısmı Yeminli Mali Müşavirlik hizmetinden faydalanıyor. Bu ücretlerde yapılan indirim aslında bizlere verilen doğrudan bir teşvik görevi görüyor. Bu anlamda, ihracatçılarımız adına Maliye Bakanlığımıza ve Mali Müşavir Odaları Birliği’ne teşekkür ediyoruz” dedi. Ayrıca 2018 yılını ihracatta rekorlar yılı ilan ettiklerini söyleyen Büyükekşi, “İhracatımız bu yıl tarihi zirveyi görecek. Hükümetimiz tarafından her alanda verilen bu destekler, başarılarımızın itici gücü olmaya devam edecek. Ve 2023 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.
Ocak ayının ihracat rakamları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, “Bu ay ihracatımız büyük bir ivmeyle başladı. 1 Şubat’ta ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Ciddi artışlar görebiliriz. Güçlü bir başlangıç yaptığımız 2018’in devam eden aylarında da yeni rekorlar kıracağız” açıklamasını yaptı.

 

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