01 Ağustos 2017 Salı 08:00

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İKV Başkanlığı’na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5 olarak kaydedilen büyüme hızının tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin canlanma yolunda olduğunu gösterdiğini belirtti.