İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon aldı

İş Leasing uluslararası finansal piyasalardan 2 yıl vadeli 30 milyon dolar ve 40 milyon euro olmak üzere toplam 80 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Alınan sendikasyon kredisi başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten firmaların yatırımlarını desteklemek amacıyla kullandırılacak. Bank ABC (Arab Banking Corporation) koordinatörlüğünde gerçekleşen sendikasyona başta Emirates NBD limited olmak üzere çeşitli uluslarası banka ve finansal kuruluşlar katılım gösterdi.



İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç; “Sağlanan kredi uluslararası piyasalarda İş Leasing’e ve Türkiye’ye duyulan güvenin devam ettiğinin göstergesidir. Çeşitli banka ve finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen sendikasyona, Arab Banking Corporation liderlik etti. Leasing sektörünün en eski kurumlarından biri olarak sektörde 30. yılını tamamlayan Şirketimizin temin ettiği bu değerli finansman kaynağını, daha önce yapmış olduğumuz şekilde müşterilerimizin istihdam ve katmadeğer yaratan projelerini desteklemek için kullanacağız” dedi.

İş Leasing, 2017 yılında konsolide aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 24 arttırarak 9.3 milyar TL’ye, konsolide özkaynaklarını da yüzde17 arttırarak 975 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin leasing portföyü 2017 yıl sonuna göre yüzde 18 oranında artarak 4.7 milyar TL’ye ulaşırken takipteki kredileri yüzde 4.63 ile sektör ortalamasının altında kaldı. Karakılıç şunları söyledi: “Bu dönemde; müşteri tabanımızı arttırarak leasing sektöründe en çok kira sözleşmesi imzalayan şirketler arasında yer aldık. 2017 yılında bizi tercih eden müşteri sayısında belirgin bir artış sağladık ve bu sayede müşteri pazar payımız yüzde10.7’ye ulaştı. Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık en büyük leasing şirketi olarak 2018 yılında da müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı uygulamalarımız ile müşterilerimize sağladığımız hizmetin kalitesini arttırmaya devam edeceğiz. Leasing denilince akla ilk gelen Leasing şirketi olmayı hedefleyen kurumumuzun en önemli değeri güvenilir iş ortağı olmasıdır. Bizi tercih eden, bizi iş ortağı olarak gören müşterilerimize teşekkür ederim.”