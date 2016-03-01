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01 Mart 2016 Salı 08:00
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Işık Üniversitesi Girişimcileri Ön Kuluçka Çalıştayı’nda buluştu

Girişimciler ve girişimci olmak isteyenler ‘Işık Üniversitesi Ön Kuluçka Çalıştayı’nda buluştu. Işık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şirin Tekinay, Türkiye’de yenilikçiliğin, yenileşimin,

Işık Üniversitesi Girişimcileri Ön Kuluçka Çalıştayı'nda buluştu
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girişimciliğin ve bireysel üretimin geliştirilmesinin ve arttırılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekerek, Işık Üniversitesi olarak yenilikçi gençler yetiştirmek üzere aktif olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Prof.Dr. Ali Beba, ön kuluçka merkezlerinde girişimcilik fikirlerinin geliştirilmesi konularında bilgi verdi. Çalıştayda bir girişimin en zor aşaması olan fikir oluşturma aşamasının ele alındığına dikkat çeken Beba, girişimci adaylarına, “Fikir bulun, takım oluşturun, iş modeliniz ne olacak? Bu fikir ticarete nasıl dönüşecek? Bunu düşünün” gibi taktikler verildiğini söyledi. Işık Üniversitesi’nin InnoCampus ve daha sonra IBM ile gerçekleştireceği ortak projeleri ise bu konunun ikinci aşaması olan Kuluçka Merkezi’ni oluşturacak. 9 Nisan’da başlayıp yaz sonuna kadar sürecek olan InnoCampus projesinde, oluşan fikirlerin patent çalışmaları, melek yatırımcılarla buluşup desteklenmesi ve gerçek hayata örnek ürün veya hizmet şekline dönüştürülmesi hedefleniyor.

 

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ışık üniversitesiIşık Üniversitesi GirişimcileriŞirin TekinayAli Beba

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