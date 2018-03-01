﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:00
Bu haber 487 kez okundu.

İŞKUR ile TİSK işbirliğini yeniledi

İŞKUR ve Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın (GAN) Türkiye ayağı olan GAN Türkiye ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında “İşbaşı Eğitim Programı İş Birliği Protokolü’nün Yenilenmesi” imza töreni gerçekleştirildi.

İŞKUR ile TİSK işbirliğini yeniledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İşverenlerin çoğu zaman aradığı nitelikte elemanı bulamadığını aktaran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, şunları anlattı: “Bir önceki yıla oranla işgücü piyasamıza 1 milyon 9 bin insan ilave oluyor ve biz 1 milyon 448 bin insanın istihdamını gerçekleştiriyoruz. İstihdam oranımızı 1.5 puan artırıyor, işsizliğimizi aşağıya çekiyor, işgücüne katılım oranımızı da artırarak bu başarıyı gösteriyoruz” diye konuştu.
Uzunkaya, kurumunun 2017 çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "2017 yılında 508 bin 851 kişiyi eğitimlerimizden istifade ettirdik. İşbaşı eğitimi programı olarak da geçen yıl 300 bin kişinin eğitimini gerçekleştirdik. Bu sayının ve oranın, niteliğin bu dönemde daha fazla artmasını arzu etmekteyiz." TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, GAN TÜRKİYE Ağı’nın tamamen gönüllülük esasına göre faaliyet gösterdiğini anımsatarak, “Çalışmalar tümüyle üye şirketlerimizin güdümünde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Bir başka ifadeyle işbaşında eğitim konusunda şirketlerimiz kendi imkanlarını harekete geçirmekte ve geliştirmektedir” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İŞKURTİSKKudret Önen
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing’den başarılı performans İş Leasing’den başarılı performans
İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız” İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de...
Analogdan dijitale kolayca taşının Analogdan dijitale kolayca taşının
Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi olacak Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi...
KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde...
Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak
Yukarı Çık

banner199

İş Leasing’den başarılı performans
İş Leasing 2017 yılını başarılı bir performans sergileyerek bütçe hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı....

Haberi Oku