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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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İTO’nun yeni Başkanı Şekib Avdagiç oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 81 ayrı mesleğe mensup Meclis Üyeleri, yeni Yönetim Kurulu’nu seçmek üzere Oda’nın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi. Seçim sonuçlarına göre Şekib Avdagiç, 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO’nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İTO'nun yeni Başkanı Şekib Avdagiç oldu
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Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok” dedi. Avdagiç, İTO’nun sınırların yeniden oluştuğu, ekonomi ve ticaretin yeni kaidelerinin yazıldığı bir ortamda başardığı lider ülke Türkiye vizyonunun çok güçlü bir neferi olduğunu vurguladı: “İstanbul’un marka değerini yükselten projeleri hayata geçirmek, Türkiye’den dünyaya uzanan köprüleri sağlamlaştırmak için buradayız” dedi.
Avdagiç, şunları söyledi: “Bizler dövizdeki algı oyunlarına, ticaretteki gücümüzle karşı duruyoruz. Bizler faiz prangasını üretim gücümüzle kırmak için buradayız. Bizler yerli kaynaklarla beslenen yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak bakan insanlarız. O yüzden İstanbul Ticaret Odası bizim için, iş dünyasına cesaret veren asırlık bir çınardır.”
İTO, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri gerçekleştiriyor.

 

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İstanbul Ticaret OdasıİTOŞekib Avdagiç
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