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01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:00
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Kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin Küresel İstihdam Yaratma 2016 Araştırması sonuçlarına göre; kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor.

Kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor
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Yaklaşık 2 bin 700 girişimci ile yapılan anket, kadın girişimcilerin 2016 yılında şirketlerinin işgücünde yüzde 10.9 artış yaşanacağını öngördüklerini ortaya koydu. Erkek girişimciler ise işgücünde gelecek yıl yüzde 8.3 seviyesinde bir yükseliş görülmesini bekliyor. Bununla birlikte araştırmaya katılan kadınların yüzde 43’ü, erkeklerin ise yüzde 39’u 2015’te tahminlerinin üzerinde işe alım gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
EY araştırması, genç girişimcilerde istihdam yaratma seviyesinin daha da yüksek olduğunu ortaya koydu. 35 yaşın altındaki genç kadın girişimciler önümüzdeki yıl işgücünde yüzde 16 yükseliş görüleceğini öngörürken yüzde 56’sı geçen yıl tahminlerinin üzerinde işe alım yaptığını belirtiyor. Genç erkek girişimcilerde ise bu oranların sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 56 seviyesinde olduğu görülüyor.
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir, “Kadınlar için girişimciliğin iş hayatında başarı ve istihdam yaratmada bir rota haline gelmesi kurumsal hayatta da devam eden cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına umut verici” dedi.

 

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