Kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor

EY araştırması, genç girişimcilerde istihdam yaratma seviyesinin daha da yüksek olduğunu ortaya koydu. 35 yaşın altındaki genç kadın girişimciler önümüzdeki yıl işgücünde yüzde 16 yükseliş görüleceğini öngörürken yüzde 56’sı geçen yıl tahminlerinin üzerinde işe alım yaptığını belirtiyor. Genç erkek girişimcilerde ise bu oranların sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 56 seviyesinde olduğu görülüyor.
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir, “Kadınlar için girişimciliğin iş hayatında başarı ve istihdam yaratmada bir rota haline gelmesi kurumsal hayatta da devam eden cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına umut verici” dedi.