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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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KAGİDER’de Sanem Oktar yeniden Başkan seçildi

KAGİDER 8. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Sanem Oktar’ın başkanlığında yeni döneme hazırlanan KAGİDER’in yönetim kurulu;

KAGİDER'de Sanem Oktar yeniden Başkan seçildi
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Dr. Zehra Güngör, Bahar Kayserilioğlu, Emine Erdem, Servisîmin Cömert Birced, Itır Aykut, Seçil Şendağ, Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Fisun Usta yedek üyeler; Esra Bezircioğlu, Güzin İlker, Feyhan Kapralı, Selen Erdeniz Kahraman, Hande Ocak Başev, Nazmiye Sabuncuoğlu Arslantürk, Meryem Salman, Ufuk Tarhan ve Meral Varuy’dan oluşuyor.
Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Sanem Oktar, “Misyonumuz gereği kadının birey olarak ekonominin özgür ve aktif bir parçası olması için ekonominin farklı alanlarında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. KAGİDER girişimcilik kültürünün değeri, barındırdığı dinamizm ve sivil alandaki özgün duruşu ile gündemden hep bir adım önde olmaya devam edecek. İki yıl sonunda daha çok proje, daha çok ortak, hayatına dokunulmuş daha çok kadın, daha çok girişimci, kadın erkek eşitliğine emek veren daha çok genç ve hala yapılacak büyük işler ile KAGİDER’in tam eşitlik vizyonuna umut dolu gözler ile bakıyoruz ve cesur bir yürekle çalışıyoruz. Tüm yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri’ne başarılar diliyorum” diye konuştu.

 

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