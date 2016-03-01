Karadeniz’e kruvaziyer turizmi ile 1 milyon turist çekilir

Türkiye’de kruvaziyer ile gelen turist sayısının 2016’da 2.3 milyon kişiyi bulmasını beklediklerini belirten Camadan, “Karadeniz’e yapılacak yatırımlar ve bölgenin tanıtımı ile sadece Karadeniz’e yıllık 1 milyona yakın kruvaziyer turisti çekebiliriz” diye konuştu.



Dünyada yaklaşık yıllık 40 milyar dolarlık bir kruvaziyer turizmi büyüklüğü olduğunu ancak Türkiye’nin bu pastadan yıllık 50 milyon dolar pay aldığını belirten Camadan, şunları söyledi: “Sinop’a 2008’de 6 kruvaziyer gemi ve 3.136 yolcu gelirken bugün; 26 kruvaziyer ve 4 yolcu gemisi ile toplam 17.518 yolcu geliyor. Trabzon kentine 2002 yılında 9 kruvaziyer gemi 4.813 kruvaziyer turist gelirken bu sayı 33’ü kruvaziyer toplam 37 gemi ve 16.138 yolcuya ulaşmıştır. Samsun kentimizde ise 2004 yılında 1 gemi ile başlayan kruvaziyer turizmi yüzde 1.700 artışla 13’ü kruvaziyer olmak üzere toplam 17 gemi ve 1.558 yolcuya ulaşmıştır. Bu sayı Karadeniz ve özellikle Trabzon’a olan kruvaziyer turist ilgisinin gün geçtikçe arttığının bir göstergesidir. Yeni yapılacak tanıtım ve pazarlama stratejileriyle bu sayının çok daha ileri gitmesi ve kruvaziyer turizmin kentin önemli bir gelir kaynağı haline getirilmesi büyük önem taşımaktadır.”