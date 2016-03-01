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01 Mart 2016 Salı 08:11
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Koç Holding’in net dönem karı 3.6 milyar TL

Koç Holding, 2015 yılını tüm zorluklara ve belirsizliklere rağmen güçlü bir performans ve finansal sonuçlara da yansıyan büyümeyle kapatırken konsolide cirosu 69.5 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise bir önceki yıla oranla yüzde 32 artışla 3.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koç Holding'in net dönem karı 3.6 milyar TL
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Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Bugünün dünyasında başarıyla yol alırken yarının fikirlerine ve hayallerine liderlik edenlerin arasında olmayı hedefliyoruz. İstikrarlı büyümemiz, finansal sonuçlarımıza da yansıdı. Yatırımlarımıza 2015’te de hız kesmeden devam ettik. Son 4 yılda toplam kombine yatırımlarımız 12 milyar dolara ulaştı. Yatırımlarımız ve artan üretimimizle ülkemizde ekonominin itici gücü olmayı sürdürdük. 2015 yılında toplam çalışan sayımız 91 bini aştı” diye konuştu.
Çakıroğlu, 2015’te, Topluluk olarak büyük ölçekli ihracat projeleri geliştirerek ve yeni pazarlara girerek, küresel konumlarını güçlendirdiklerini vurguladı: “Bu yıl da, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki liderliğimizi güçlendirdik. 3 milyar dolar yatırımla hayata geçen Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi geçtiğimiz yıl tüm üniteleriyle devreye girdi. 2015 yılının başında Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezinin açılışını yapan şirketimiz, tamamıyla Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve üretilen kamyonlar için yeni üretim anlaşmaları yaparak ve bayi ağını genişleterek, uluslararası büyümesini sürdürüyor. Beyaz eşya sektörünün lideri Arçelik, mevcut pazarlarında konumunu sürekli güçlendirirken bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya devam ediyor.” 
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