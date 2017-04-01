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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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KoçSistem’in yeni Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca oldu

KoçSistem Genel Müdürü görevine Mehmet Ali Akarca atandı. Koç Topluluğu’nda 2001-2012 yılları arasında üst düzey yönetici olarak çalışmış olan Akarca, 1 Nisan 2017 itibarıyla KoçSistem Genel Müdürlüğü görevini Mehmet Nalbantoğlu’ndan devraldı. Akarca, son olarak Türk Telekom Grubu’nda Kurumsal Müşteri Başkanı ve Kurumsal İş Birimi Genel Müdürü olarak görevini sürdürmekteydi.

KoçSistem'in yeni Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca oldu
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1969 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Akarca, 2000-2003 yılları arasında bookinturkey.com Genel Müdürlüğü görevinin ardından; 2004-2011 arasında 7 yıl Koç.Net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. 2011-2012 arasında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Akarca, 2012-2016 yılları arasında Türk Telekom Grubu’nda sırasıyla Pazarlama ve İletişim Başkanı, Kurumsal Müşteri Başkanı ve Kurumsal İş Birimi Genel Müdürü görevlerinde bulundu. 

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
KoçSistemMehmet Ali AkarcaMehmet Nalbantoğlu

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