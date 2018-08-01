01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00

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Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı 4. dönem ön kayıtları başladı

TEİD Akademi'nin Kurumsal Etik ve Uyum Sertifika Programı 2018 güz dönemi için ön kayıtlar başladı. İş dünyası ve akademik çevrelerden Etik ve Uyum Yönetimi uzmanlarının eğitim verdiği programa katılanlar, uluslararası standartlarla uyumlu “Kurumsal Etik ve Uyum Yöneticisi” sertifikasına sahip olacak.