Ön kayıtların açıldığı programa, hukuk müşavirleri ve avukatlar, uyum yöneticileri, etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticiler, iç denetim departmanı çalışanları ve denetçiler, insan kaynakları departmanı çalışanları, kurumsal iletişim departmanı çalışanları, satış ve pazarlama uzmanları, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabiliyor.
Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı 4. dönem ön kayıtları başladı
TEİD Akademi'nin Kurumsal Etik ve Uyum Sertifika Programı 2018 güz dönemi için ön kayıtlar başladı. İş dünyası ve akademik çevrelerden Etik ve Uyum Yönetimi uzmanlarının eğitim verdiği programa katılanlar, uluslararası standartlarla uyumlu “Kurumsal Etik ve Uyum Yöneticisi” sertifikasına sahip olacak.
Ön kayıtların açıldığı programa, hukuk müşavirleri ve avukatlar, uyum yöneticileri, etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticiler, iç denetim departmanı çalışanları ve denetçiler, insan kaynakları departmanı çalışanları, kurumsal iletişim departmanı çalışanları, satış ve pazarlama uzmanları, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabiliyor.