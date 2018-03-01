KYOCERA pazar liderliği geleneğini 2017'de de sürdürdü

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, görüşlerini şöyle aktardı:

“Kyocera olarak 2017'de Türkiye A3 fotokopi pazarındaki liderliğimizi koruduğumuz için gururluyuz. Önümüzdeki dönem için hedefimiz donanım satışlarımızı geliştirmenin yanı sıra özellikle doküman güvenliği, mobilite ve bulut alanlarındaki doküman çözümü yazılımlarımız ve çok yönlü doküman yönetimi yaklaşımımızla müşterilerimizin baskı ortamlarını baştan aşağı etkin biçimde yönetmelerini sağlayan, böylece maliyetlerini azaltırken verimliliklerini artırmalarına aracı olan ve işletmelerine değer katan bir iş ortağı olmaya devam etmektir."