KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Coachzone Kurucu Ortaklarından Burcu Yalman’ın da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, cinsiyet eşitliği konusunda hem Grup genelinde hem de Türkiye’de çok sayıda aksiyon aldıklarını söyledi. MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy ise MAPFRE olarak yalnızca cinsiyet çeşitliliğini değil tüm farklılıkları, çeşitlilik olarak değerlendirip iş avantajına dönüştürdüklerini söyledi.
MAPFRE Sigorta’dan fırsat eşitliğine destek
MAPFRE Sigorta, cinsiyet eşitliği, iş hayatında kadının güçlendirilmesi ve çeşitlilik konularındaki çalışmalarına yeni eğitim programları ekledi.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Coachzone Kurucu Ortaklarından Burcu Yalman’ın da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, cinsiyet eşitliği konusunda hem Grup genelinde hem de Türkiye’de çok sayıda aksiyon aldıklarını söyledi. MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy ise MAPFRE olarak yalnızca cinsiyet çeşitliliğini değil tüm farklılıkları, çeşitlilik olarak değerlendirip iş avantajına dönüştürdüklerini söyledi.