MAPFRE Sigorta’dan fırsat eşitliğine destek



Üst ve orta kademe yöneticilerine yönelik “Cinsiyet Konusu Odaklı Çeşitlilik ve Kapsayıcı Liderlik Programı” ve geleceğin kadın liderlerine “Kadın Yöneticilere Özel Liderlik Gelişim Programı” adlı iki yeni eğitim programını hayata geçiren MAPFRE Sigorta, ayrıca Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası alan ilk sigorta şirketi oldu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ve Coachzone Kurucu Ortaklarından Burcu Yalman’ın da konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, cinsiyet eşitliği konusunda hem Grup genelinde hem de Türkiye’de çok sayıda aksiyon aldıklarını söyledi. MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy ise MAPFRE olarak yalnızca cinsiyet çeşitliliğini değil tüm farklılıkları, çeşitlilik olarak değerlendirip iş avantajına dönüştürdüklerini söyledi.