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01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:00
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Modern çağın organik ambalajı

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Koyuncu, oluklu mukavvanın diğer alternatif ambalajlara göre gerek kullanım esnasında ve gerekse kullanım sonrası dönüştürülebilme özelliği ile son derece sağlıklı ve çevreci bir ambalaj türü olduğunu söyledi.

Modern çağın organik ambalajı
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Oluklu mukavvayı; modern çağın organik ambalajı olarak nitelendiren Koyuncu, sektöre ilişkin şu bilgileri verdi: “Türkiye oluklu mukavva pazarı 2015 yılında tonaj bazında yüzde 3.1; metrekare bazında ise yüzde 5.8 oranında büyümüştür. Türkiye’nin 2015 yılı nüfusu dikkate alındığında kişi başı oluklu mukavva tüketimi 25.8 kg olarak gerçekleşerek yüzde 1.6 oranında artmıştır.” Koyuncu, sektörün bu büyüme hızını koruması halinde 2023 yılında kişisel tüketimin AB ortalamasını yakalayacağını aktardı.
Koyuncu, “Eskiden çoğunlukla taşıma ve muhafaza amaçlı kullanılan oluklu mukavva, günümüzde özellikle market raflarında görselliği ve sunumdaki avantajları nedeniyle en yaygın kullanılan ambalaj türü haline gelmiştir” dedi.

 

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Oluklu MukavvaMesut KoyuncuOMÜD

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