Moskova’ya Türk Ticaret Merkezi kurulması planlanıyor



Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri işbirliğinde açılması planlanan TTM’nin Rusya’da olması bekleniyor. TTM proje toplantısı; İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İzmir’de gerçekleşti. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, Amerika, Dubai ve İran’dan sonra yeni açılacak TTM’nin Moskova’da olmasının beklendiğini, sektörler ve ülke adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edineceğini belirtti.

Zandar, “TTM’ler sadece ürün sergilemek için değil aynı zamanda orada düzenlenecek fuar ve heyetlerle de hareketlenip dış ticarete katkı sağlayacaktır. İlgi duyan tüm firmaları bu oluşuma katılmaya davet ediyoruz” çağrısını yaptı.