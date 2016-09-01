01 Eylül 2016 Perşembe 07:00

Bu haber 10836 kez okundu. OKI, baskıda fark yaratmak isteyenleri Sign İstanbul’da ağırlayacak OKI, sektörde yankı uyandıran en yeni ürün ve çözümlerini 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ‘18. Sign İstanbul Fuarı’nda tanıtacak.

12. Salon’da F20 adresinde bulunan OKI standını ziyaret edenler OKI’nin Pro serisi grafik sanatları yazıcıları ile geniş formatlı yazıcılarını tanıyıp, baskı süreçlerini inceleyip bilgi alabilecek. OKI’nin Pro Serisi yazıcıları, kreatif tasarımlar üreten sektörlerin yanısıra dijital baskı merkezleri, reklamcılık, tasarım, promosyon ve diğer kreatif ajansların da aralarında yer aldığı hacimli baskı gereksinimlerine sahip kuruluşları hedef alıyor.

Pro serisi 5 renkli yazıcılar, tüm process renkleri basabilme yeteneğine ek olarak, beşinci bir spot renk olarak beyaz veya clear (parlak) renkte, eşsiz kalitede çok sayıda baskı alma opsiyonuna da sahip bulunuyor.

OKI Türkiye Satış Pazarlama Müdürü Bensi Nazra, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Sign İstanbul 2015’te OKI ürün ve çözümlerimiz ilgi gördü ve ziyaretçilerimiz ile çok verimli bir iletişim ortamı oluştu. Sign İstanbul 2016’da da,OKI’nin öncü teknolojisi ile üretilen ve kısa zamanda beğeni kazanan üstün özelliklere sahip, Pro serisi Grafik Sanatları ve portföyümüze yeni kattığımız geniş formatlı yazıcılarımızı katılımcılar ile buluşturacağız.”