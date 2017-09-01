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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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Oluklu mukavva sektörü ilk çeyrekte yüzde 10 büyüdü

Türkiye’de son yıllarda modernleşme ile birlikte kırsal kesimden şehirlere artan göç, geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş ve sosyo-ekonomik-kültürel değişimle birlikte e-ticarete olan talep, ambalaj sektörüne yaradı.

Oluklu mukavva sektörü ilk çeyrekte yüzde 10 büyüdü
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Özellikle online alışveriş siparişlerinde en çok tercih edilen ambalaj malzemelerinin başında gelen oluklu mukavva üretimi ilk çeyrekte yüzde 10 ile Gayri Safi Milli Hasıla’nın iki katı büyüme gösterirken, yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı ise yüzde 6 olarak öngörülüyor.  2017 yılı ilk yarı verilerini paylaşan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, oluklu mukavva sektörünün Türkiye ekonomisinin aynası konumunda olduğunu vurgulayarak, “Her yıl sektörümüz Gayri Safi Milli Hasıla’nın yaklaşık 1.5 katı kadar büyüme gösteriyor. Ne kadar tüketim oluyorsa o kadar da ambalaj üretimi artıyor” dedi.
Son 10 yıl içerisinde oluklu mukavva tüketiminin yüzde 80 oranında arttığına işaret eden Mehmet Nuri Görenoğlu, 2017 yılının ilk 3 ayında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesine rağmen sektördeki büyümenin yüzde 10’u bulduğuna dikkat çekti. Görenoğlu, “Geçen yıl Türkiye’de kişi başı oluklu mukavva tüketimi 25.3 kg’ye ulaştı. Bu rakam 2000 yılında yalnızca 11 kg’ydi. Bu da Türkiye’nin yüksek nüfus artışına rağmen tüketimin iki kattan fazla arttığını ortaya koyuyor” dedi.
2016 yılı sonu itibariyle sektörün toplam büyüklüğünün 2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Görenoğlu, 2017 yılı sonunda ise bu büyüklüğün 3 milyar doları bulacağını öngördü.

 

 

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Oluklu MukavvaMehmet Nuri Görenoğlu
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