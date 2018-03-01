01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Otokar, Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatına imza atıyor

Avrupa başta olmak üzere 45'ten fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Koç Holding şirketi Otokar, Bükreş Belediyesi’nin 98.3 milyon değerindeki 400 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazandı.