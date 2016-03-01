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01 Mart 2016 Salı 08:08
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PASHA Bank finansal kapı olacak

Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank’ın Türkiye’deki iştiraki PASHA Yatırım Bankası, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı ürünleriyle kurumsal ve ticari segmentteki girişimcilere hizmet veriyor.

PASHA Bank finansal kapı olacak
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2016’da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgeninde faaliyetlerine hız kazandırmaya hazırlanan PASHA Bank, kurumsal ve ticari işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek yenilikçi hizmetlerle bölgesel ticaretin gelişimine katkı sağlayacak.
Çeşitli sektörlerde proje finansmanına yönelik yeni modeller geliştiren PASHA Bank Türkiye, 2015 yılını yaklaşık 9 milyon TL karla geride bıraktı. Sermaye artışı ve yurtdışı kaynaklarla beraber, aktif ve kredi büyüklüğünü geçen yıla göre beş kat arttıran bankanın toplam kredi büyüklüğü ise 400 milyon TL’ye yaklaştı.
Üç ülkeyi birbirine bağlayan bir finansal kapı olarak konumlanan PASHA Bank, sınır ötesi ticaret ve yatırım hacmini geliştirmek için bölgede önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.
2015 yılının Ocak ayında ödenmiş sermayesini 255 milyon TL’ye çıkaran PASHA Bank’ın kredi büyüklüğü; sağlanan ek kaynaklarla beraber 2015’in sonunda 373 milyon TL’ye ulaştı. Aktif ve kredi büyüklüğü ise bir önceki yıla göre beş kat artış kaydetti. PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Türkiye’de yabancı sermayeli ilk yatırım bankasıyız” dedi. Eynehan, 2016 yılında proje ve işletme sermayesi finansmanına yönelik çalışacaklarını ifade etti.

 

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