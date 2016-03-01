POS ve yazarkasalar akıllandıkça vergi denetimleri kolaylaşıyor
‘Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’ ile şirket bilgilerinin banka kayıtları gibi doğrudan ilgili mali birimlere gönderilerek vergi denetimlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.
‘Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’ ile şirket bilgilerinin banka kayıtları gibi doğrudan ilgili mali birimlere gönderilerek vergi denetimlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.
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