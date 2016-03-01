POS ve yazarkasalar akıllandıkça vergi denetimleri kolaylaşıyor

‘Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’ ile şirket bilgilerinin banka kayıtları gibi doğrudan ilgili mali birimlere gönderilerek vergi denetimlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

01 Mart 2016 Salı 08:16 Bu haber 5553 kez okundu.