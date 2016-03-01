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01 Mart 2016 Salı 08:16
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POS ve yazarkasalar akıllandıkça vergi denetimleri kolaylaşıyor

‘Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’ ile şirket bilgilerinin banka kayıtları gibi doğrudan ilgili mali birimlere gönderilerek vergi denetimlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

POS ve yazarkasalar akıllandıkça vergi denetimleri kolaylaşıyor
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Restaurant otomasyon sistemleri alanında öncü firmalardan Omni A.Ş.  ile UFRAD’ın (Ulusal Franchising Derneği) işbirliğiyle düzenlenen “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Bilgilendirme Semineri”nde mevzuatla ilgili detaylar ve çözüm yolları konuşuldu. UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Omni Genel Müdürü Fırat Ertan, Profilo Genel Müdürü Tunç Sarıbay, Pavo Kurumsal Satış Direktörü Alper Uysaler’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde sektörün önde gelen kuruluş temsilcileri biraraya geldi.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
POSOmniUFRADTunç SarıbayAlper Uysaler

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