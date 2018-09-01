01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00

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Rahmi Aktepe: “Dijital dönüşüm tüm sektörlerde gerçekleşmeli”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), “Dijital Dönüşüm”ün kamu ve özel sektörde birlikte gerçekleştirilmesi amacıyla bu yıl 20’ncisini düzenleyeceği “Kamu-BİB” toplantısının ve “BİMY’25” seminerinin temasını “Dijital Dönüşümde Küresel Eğilimler” olarak belirledi.