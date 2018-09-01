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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
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Rahmi Aktepe: “Dijital dönüşüm tüm sektörlerde gerçekleşmeli”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), “Dijital Dönüşüm”ün kamu ve özel sektörde birlikte gerçekleştirilmesi amacıyla bu yıl 20’ncisini düzenleyeceği “Kamu-BİB” toplantısının ve “BİMY’25” seminerinin temasını “Dijital Dönüşümde Küresel Eğilimler” olarak belirledi.

Rahmi Aktepe: 'Dijital dönüşüm tüm sektörlerde gerçekleşmeli”
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“Kamu-BİB Toplantısı, BİMY’25” semineri 4-7 Ekim 2018 tarihlerinde ELA Quality Resort Belek’te düzenlenecek. Toplantıda dijital gelecek, küresel eğilimler, yapay zekâ teknolojileri, robotik ve otonom sistemler, bilişim yatırımları, bilişim uygulamaları ve teknolojileri ile özel sektörde ve kamuda dijital dönüşüm konuları ele alınacak.
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ‘Dijital Türkiye’ hedefi için kamunun, özel sektörün ve akademik çevrelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Dijital dönüşümü sadece birkaç teknolojiye indirgemek doğru olmaz. Dijital dönüşüm, çoklu disiplin yapısında, birçok teknolojinin entegrasyonudur. Tüm kurumsal varlıkların iş süreçlerinin ve paydaş ilişkilerinin dijital ortamda yeniden tanımlanmasını gerektirir.
Bir başka deyişle oyunun kuralları yeniden yazılıyor diyebiliriz. Eğer biz, bu oyunun içinde ana aktörlerden biri olmak istiyorsak zamanı iyi kullanmalıyız. Birlikte, dijital olgunluk seviyemizi yükseltmemiz şart.”

 

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TBDTürkiye Bİlişim DerneğiRahmi Aktepe
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