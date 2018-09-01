Rahmi Aktepe: “Dijital dönüşüm tüm sektörlerde gerçekleşmeli”

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ‘Dijital Türkiye’ hedefi için kamunun, özel sektörün ve akademik çevrelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Dijital dönüşümü sadece birkaç teknolojiye indirgemek doğru olmaz. Dijital dönüşüm, çoklu disiplin yapısında, birçok teknolojinin entegrasyonudur. Tüm kurumsal varlıkların iş süreçlerinin ve paydaş ilişkilerinin dijital ortamda yeniden tanımlanmasını gerektirir.
Bir başka deyişle oyunun kuralları yeniden yazılıyor diyebiliriz. Eğer biz, bu oyunun içinde ana aktörlerden biri olmak istiyorsak zamanı iyi kullanmalıyız. Birlikte, dijital olgunluk seviyemizi yükseltmemiz şart.”