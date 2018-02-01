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01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
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Sabancı Üniversitesi’nde rektör değişimi

Sabancı Üniversitesi’nin rektörlük değişimi, düzenlenen törenle gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi'nde rektör değişimi
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Sabancı Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürüten Prof.Dr. Ayşe Kadıoğlu, görevi Prof.Dr. Hasan Mandal’a devretti. Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Ayşe Kadıoğlu, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Hasan Mandal’a teslim etti.
Törenin ev sahipliğini yapan Güler Sabancı, “Yeni bir dönem başlıyor. Hep beraber, yeni bir etap koşacağız.  Sizlerle beraber genç ve başarılı bir üniversite kurduk. Geldiğimiz yer başarılı bir yer. Ama başarı, hareketli bir hedeftir. Daha ilerilere gideceğiz.  Birlikte yarattık ve birlikte geliştireceğiz” dedi.
Daha sonra söz alan Prof.Dr. Hasan Mandal, “Önümüzdeki yeni dönemde, Üniversitemizin var olma sebebi olan ‘birlikte yaratmak ve geliştirmek’ misyonumuza daha fazla sarılarak, ortak hedeflerimiz için üniversitemizin üç fakültesindeki tüm programlarımızda, merkezlerimizde ve forumlarımızda çalışmalarımızı geliştireceğiz. Üniversitemizin en güçlü yönlerinin başında işbirliği geliştirme ve sürdürme potansiyeli gelmektedir. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında 6 yıl üst üste İşbirliği ve Etkileşim boyutundan tam puan olan 25 puanı almamız bunun en somut örneklerinden biridir” diye konuştu. 
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