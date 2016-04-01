01 Nisan 2016 Cuma 08:00

Bu haber 8902 kez okundu. Sabri Ülker Çevre Ödülü, Hydromx’in oldu Yıldız Holding’in, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle yürüttüğü Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün üçüncüsü sahibini buldu.

Başvuru kriterlerini yerine getiren 274 proje arasından enerji tasarruf sıvısı olan ve ısı aktarımını geliştirmek için Nano-TermoTM teknolojisini kullanan Hydromx Enerji Tasarruf Projesi ödülü kazandı. Toplantıya KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez de katıldı.

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ödülü gelenekselleştirerek çevre, su ve tarım gibi alanlarda proje üretenleri ödüllendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Enerji konusunun önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağına dikkat çeken Ali Ülker, bu sebeple Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün enerji alanında çalışma yapan bir girişimciye verildiğini söyledi. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan M. Yaramancı, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen 274 adet başvuruyu değerlendirdik ve beş projeyi jüriye sunduk. Bu projeyi ödüle layık görmemizdeki en önemli etken, uygulanmış ve başarısının kanıtlanmış olması oldu.”