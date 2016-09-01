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01 Eylül 2016 Perşembe 07:00
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Samsung Galaxy Note7 Türkiye’de satışa sunuluyor

Samsung Electronics, üretkenlik ve eğlenceyi biraraya getiren Galaxy Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note7’nin Türkiye’de satışa sunulacağını açıkladı.

Samsung Galaxy Note7 Türkiye'de satışa sunuluyor
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Büyük ekranı, S Pen’i ve düşük ışıkta en kaliteli fotoğrafı çekme gibi özelliklerini ileri seviyeye taşıyan Note7, geliştirilen S Pen’i, iris tarama ile arttırılmış güvenliği ve suya dayanıklı yapısı ile büyük düşünenlerin ilk tercihi oluyor. Yeni Galaxy Note7’nin sunduğu yeniliklerin yanısıra sanal gerçeklik deneyimini de geliştirdiğini ifade eden Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Tüm kullanıcılarımıza en son teknolojileri sunmanın yanısıra her zaman yenilikçi deneyimler yaşatmaya devam ediyoruz. Samsung Electronics ve Digitürk arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sezon boyunca Digiturkplay ve LigTV üyeleri tarafından izlenebilecek” dedi. Türkiye’deki kullanıcıların cep telefonlarını günde 70 kez, her 15 dakikada bir kontrol ettiğini aktaran Tansu Yeğen, Galaxy Note7’nin Super AMOLED ekranı ve Daima Açık Ekranı sayesinde kullanıcıların hem daha kaliteli hem de daha verimli bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

 

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