﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:00
Bu haber 557 kez okundu.

Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademi ve reel sektörü bir araya getiriyor. 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği himayelerinde GTÜ Kampüsünde gerçekleştirilecek olan “GTÜ Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

Sanayi ve üniversite GTÜ'de buluşacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli ile davetliler katıldı. GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Zirve’nin üniversite sanayi işbirliği için Türkiye’ye örnek olacak bir proje olduğunu belirterek, “Bizi burada bir araya getiren de üniversite sanayi işbirliğinde yeni bir boyut. Üniversitemizin kampüsü içinde ilk defa sanayi fuarı organize ediyoruz. Bu fuar aynı zamanda bir insan kaynakları zirvesi olacak, seminerler, konuşmalar ve yarışmaların olduğu bir program olacak” diye konuştu.
Fuar 10 bin 800 metrekarelik bir kapalı alanda 7.5 metrelik yükseklikteki bir çadırda gerçekleştirilecek. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Üniversite-sanayi işbirliğinin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Gebze Teknik ÜniversitesiGTÜProf. Dr. Haluk GörgünGebze Ticaret OdasıNail ÇilerGOSBVahit Yıldırım
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing’den başarılı performans İş Leasing’den başarılı performans
İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız” İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de...
Analogdan dijitale kolayca taşının Analogdan dijitale kolayca taşının
Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi olacak Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi...
KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde...
IFS, WIN EURASIA’da geleceğin fabrikalarını anlatacak IFS, WIN EURASIA’da geleceğin fabrikalarını anlatacak
Yukarı Çık

banner199

İş Leasing’den başarılı performans
İş Leasing 2017 yılını başarılı bir performans sergileyerek bütçe hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı....

Haberi Oku