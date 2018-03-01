Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademi ve reel sektörü bir araya getiriyor. 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği himayelerinde GTÜ Kampüsünde gerçekleştirilecek olan “GTÜ Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” tanıtımı İstanbul’da yapıldı.
Fuar 10 bin 800 metrekarelik bir kapalı alanda 7.5 metrelik yükseklikteki bir çadırda gerçekleştirilecek. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Üniversite-sanayi işbirliğinin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır” dedi.