01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademi ve reel sektörü bir araya getiriyor. 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği himayelerinde GTÜ Kampüsünde gerçekleştirilecek olan “GTÜ Sanayi ve Teknoloji Zirvesi” tanıtımı İstanbul’da yapıldı.