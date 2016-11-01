01 Kasım 2016 Salı 07:55

Bu haber 9075 kez okundu. Shell Eco-marathon Türkiye’nin kazananları belli oldu Shell Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Otomobil İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliğiyle dünyanın en önemli öğrenci inovasyon yarışmalarından biri olan Shell Eco-marathon’un Türkiye’deki ikincisi tamamlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla başlayan yarışmada takımlar, “en az enerjiyle en uzun mesafe” gitmek için mücadele etti. Yarışmaya, Türkiye’nin farklı lise ve üniversitelerinden 13 takım ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Yarışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Facilis takımının aracı, prototip benzinli araçlar kategorisinde, 300 km/lt sonucuyla birinci oldu. İTÜ’nün aracı 1 litre benzinle 300 km gitme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Yine prototip araçlar kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi takımı elektrikli araçları ile 315 km/kWh sonuç elde ederek kategorisinde birinci oldu. ‘Şehir Konsepti’ kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında ipi, Yeditepe Üniversitesi’nden YUEMT-Fluxus takımı göğüsledi. İstanbul Üniversitesi’nin Hidroist takımı, şehir konseptli hidrojenle çalışan araçlarıyla da bu kategorinin birincisi oldu.