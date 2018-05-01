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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) liderliğinde Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında kurulan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), girişimcilere ve yeni kurulan işletmelere destek olma misyonuyla 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Sivas İŞGEM, 1 milyon 150 bin avrosu ulusal olmak üzere toplam 7 milyon 191 bin avro fonla hayata geçirildi.

Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı
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Sivas Valisi Davut Gül, “İŞGEM yeni kurulan veya işini geliştirmek isteyen işletmelerin hayatta kalmalarını ve işlerini büyütmelerini destekleyen hizmetler sunan bir merkez olması bakımından büyük önem taşıyor. KOBİ’ler ve girişimciler, ülkemiz için olduğu gibi Sivas’ın geleceği açısından da çok önemli. KOBİ’lerimizin başarıları arttıkça ülkemizin ve ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması da o derece hızlı olacak“ dedi.
Sivas İŞGEM‘de faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi veren ORAN Genel Sekreteri Ahmet Kilci, şunları kaydetti: “Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete başlayan 16 firmamız bulunuyor. Bu da merkezimizin alan olarak yüzde 75’ine denk geliyor ki bu durum proje kapsamında tasarlanan hedeflerin çok üzerinde. Bu işletmelerimizin beşi yeni girişimci. Merkezimizde bulunan işletmelerde 150 civarında çalışan bulunmakla birlikte, bu sayı tam doluluk halinde 300-400’e kadar çıkabilir. Dolayısıyla Sivas’ın istihdamına ve kalkınmasına da katkıda bulunuyor."
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sivas İş Geliştirme MerkeziSivas İŞGEM
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