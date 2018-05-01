Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) liderliğinde Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında kurulan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), girişimcilere ve yeni kurulan işletmelere destek olma misyonuyla 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Sivas İŞGEM, 1 milyon 150 bin avrosu ulusal olmak üzere toplam 7 milyon 191 bin avro fonla hayata geçirildi.
Sivas İŞGEM‘de faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi veren ORAN Genel Sekreteri Ahmet Kilci, şunları kaydetti: “Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete başlayan 16 firmamız bulunuyor. Bu da merkezimizin alan olarak yüzde 75’ine denk geliyor ki bu durum proje kapsamında tasarlanan hedeflerin çok üzerinde. Bu işletmelerimizin beşi yeni girişimci. Merkezimizde bulunan işletmelerde 150 civarında çalışan bulunmakla birlikte, bu sayı tam doluluk halinde 300-400’e kadar çıkabilir. Dolayısıyla Sivas’ın istihdamına ve kalkınmasına da katkıda bulunuyor."