Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı



Sivas Valisi Davut Gül, “İŞGEM yeni kurulan veya işini geliştirmek isteyen işletmelerin hayatta kalmalarını ve işlerini büyütmelerini destekleyen hizmetler sunan bir merkez olması bakımından büyük önem taşıyor. KOBİ ’ler ve girişimciler, ülkemiz için olduğu gibi Sivas’ın geleceği açısından da çok önemli. KOBİ’lerimizin başarıları arttıkça ülkemizin ve ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması da o derece hızlı olacak“ dedi.

Sivas İŞGEM‘de faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi veren ORAN Genel Sekreteri Ahmet Kilci, şunları kaydetti: “Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete başlayan 16 firmamız bulunuyor. Bu da merkezimizin alan olarak yüzde 75’ine denk geliyor ki bu durum proje kapsamında tasarlanan hedeflerin çok üzerinde. Bu işletmelerimizin beşi yeni girişimci. Merkezimizde bulunan işletmelerde 150 civarında çalışan bulunmakla birlikte, bu sayı tam doluluk halinde 300-400’e kadar çıkabilir. Dolayısıyla Sivas’ın istihdamına ve kalkınmasına da katkıda bulunuyor."