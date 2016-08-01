Tasarımın ‘genç’ hali

Konuyla ilgili Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut; ‘‘Uluslararası rekabet gücü yüksek bir sektör oluşmasına katkıda bulunmak için 12 yıldır düzenlediğimiz bu yarışma, sadece Türkiye’de değil yurtdışı merkezli WPO ve APF tarafından da tanınıyor ve teşvik ediliyor. Tasarım konusunda yetenekli öğrencilerimizin, ‘Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’ dışında dünya çapındaki yarışmalarda da büyük başarılar ile ülkemizi temsil etmeye hak kazanıyor. ASD olarak genç yetenekleri her zaman desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Yarışmanın ödül töreni 2-5 Kasım 2016’da ’22. Avrasya Ambalaj 2016 İstanbul’ Fuarı’nda gerçekleştirilecek.