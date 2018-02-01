TBD, siber güvenlikte ortak akıl için harekete geçti



Dernek, konunun tüm taraflarını 2018 Siber Güvenlik Ekosistemi’nin Geliştirilmesi Zirvesi’nde buluşturmaya hazırlanıyor. 13 Şubat’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmalarını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UHD) Bakanı Ahmet Arslan, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ile TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe yapacak.

Aktepe, “Artık savaşlar sahada değil bilgisayar başında yapılıyor. Siber güvenlik bir ulusal güvenlik meselesi. Yerli ve özgün siber güvenlik teknolojileri geliştirmeli ve bunu yapabilecek milli kabiliyetlere, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmalıyız. Zirvenin en önemli hedefi bu konuda ortak akılla bir sinerji oluşturmak” dedi.



Zirvede; “2016-2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde yapılan ve yapılması gereken eylemler siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla masaya yatırılacak. Siber güvenliğin insan, teknoloji, yasal mevzuat, sosyal hayat gibi alanlara yansımaları, tartışmacılar tarafından gündeme getirilecek. Zirvenin bir önemli ayağını da yerli teknolojiler oluşturacak. Bu kapsamda, yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda daha çok yerli donanıma yer verilebilmesi için gereken adımlar değerlendirilecek.