TBD, siber güvenlikte ortak akıl için harekete geçti

Aktepe, “Artık savaşlar sahada değil bilgisayar başında yapılıyor. Siber güvenlik bir ulusal güvenlik meselesi. Yerli ve özgün siber güvenlik teknolojileri geliştirmeli ve bunu yapabilecek milli kabiliyetlere, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmalıyız. Zirvenin en önemli hedefi bu konuda ortak akılla bir sinerji oluşturmak” dedi.
Zirvede; “2016-2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde yapılan ve yapılması gereken eylemler siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla masaya yatırılacak. Siber güvenliğin insan, teknoloji, yasal mevzuat, sosyal hayat gibi alanlara yansımaları, tartışmacılar tarafından gündeme getirilecek. Zirvenin bir önemli ayağını da yerli teknolojiler oluşturacak. Bu kapsamda, yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda daha çok yerli donanıma yer verilebilmesi için gereken adımlar değerlendirilecek.