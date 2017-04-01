01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00

Bu haber 628 kez okundu.

TBV 23. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 23. Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. Genel Kurul kapsamında Faruk Eczacıbaşı tekrar başkan seçildi. TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İnternet, hayatımıza girdiğinden beri yeni bir kuşak yetişti, üretimde yer almaya başladı.