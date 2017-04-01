TBV 23. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

23. Genel Kurulu sonrasında TBV’nin yeni yönetim listesi ise şöyle oluştu:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Faruk Eczacıbaşı, Bülent Gönç, Behçet Envarlı, Cemil Arıkan, Cengiz Ultav, Vural Yılmaz, Yasin Beceni, Kemal Cılız, Erdem Erkul, Mert Özgür, Ruşen Yaykın, Mehmet Ali Akarca, Selva Gündoğan, Şükrü Kutlu, Ahmet Öngün, Şahin Çağlayan, Barış Özistek, Engin Gedik, Tunç Taşman, Fikret Üçcan, Sina Afra, Cenk Kıvılcım, İlker Kuruöz, Ali Saydam, Burak Özer, Hasan Süel, Berrin Benli, Erman Karaca, Burak Büyükdemir, İzel Levi Coşkun, Şekip Karakaya, Halil Öztürkçi, Rahmi Aktepe.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Osman Hakan Erkan, Emrehan Halıcı, Çağatay Özdoğru, Turhan Menteş, Osman Çoşkunoğlu, Gürhan Kalelioğlu, Serdar Urçar, Aydın Ersöz, Cüneyt Kalpakoğlu, Aytaç Biter.
Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Levent Şensezgin, Tayfun Uğur, Selahattin Kuru
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Fuat İnce, Mesut Razboyanlı, Yahya Karslıgil.