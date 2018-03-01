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01 Mart 2018 Perşembe 08:00
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TÇMB’nin yeni Başkanı Nihat Özdemir oldu

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) 60. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile Nihat Özdemir seçildi.

TÇMB'nin yeni Başkanı Nihat Özdemir oldu
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TÇMB’nin 22. Başkanı olan Özdemir, 2000 yılından bu yana Türkiye çimento sektöründe faaliyet gösteren, 7 fabrika ve 3 öğütme ve paketleme tesisi ile en önemli aktörlerden biri olan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Diyarbakır’da 1960’de doğan Nihat Özdemir, 1976 yılında Sezai Bacaksız ile birlikte Limak İnşaat’ı kurarak Limak Şirketler Grubu’nun temelini attı. Limak; inşaat, turizm, çimento, enerji, altyapı, havalimanları ve liman işletmeciliği alanlarında faaliyet yürütüyor. Yurt içi ve yurt dışında yatırımlar gerçekleştiren Grup, bugün 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

 

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TCMBNihat ÖzdemirTürkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
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