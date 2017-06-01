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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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TKBB Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 16. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

TKBB Genel Kurulu yapıldı
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Nurettin Canikli, ISEDAK bünyesinde ve üye ülkelerin katılımıyla dünyada ilk kez uygulanacak ve gayrimenkulün uluslararası el değiştirmesini imkan sağlayacak  “Gayrimenkul Borsası”  teknik çalışmalarının bittiğini, bu ürünle yurtdışında ki yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkulü herhangi bir riske girmeden, tapu ve benzeri kayıt olmadan alabileceklerini belirtti.
BDDK Başkanı Akben ise  Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulduğunu ve sektörün mevzuat çalışmalarına başlandığını söyledi. Akben, Mega İslam Bankası’nın merkezinin İstanbul olması için çalışıldığını belirtti. TKBB Başkanı Melikşah Utku, Türkiye’nin, katılım bankacılığında ve faizsiz finansal enstrümanlarda dünya liderliğine oynayabilecek bir potansiyeli taşımakta olduğunu belirtti. 
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TKBBİSEDAKNurettin CanikliMelikşah Utku
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