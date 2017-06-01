TKBB Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 16. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
BDDK Başkanı Akben ise Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulduğunu ve sektörün mevzuat çalışmalarına başlandığını söyledi. Akben, Mega İslam Bankası’nın merkezinin İstanbul olması için çalışıldığını belirtti. TKBB Başkanı Melikşah Utku, Türkiye’nin, katılım bankacılığında ve faizsiz finansal enstrümanlarda dünya liderliğine oynayabilecek bir potansiyeli taşımakta olduğunu belirtti.