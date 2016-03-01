TOFAŞ’ın cirosu, 2015’te 10 milyar TL’ye ulaştı

Bu başarıda Türkiye’de geliştirilerek üretilen ve yılın son aylarında pazara sunulan Fiat Egea’nın da payı olduğunu dile getiren TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Yatırımlarımızın katmadeğerinin Egea ile artmakta olduğunu 2015 finansal sonuçlarımızda daha net görmeye başladık. Bu ivmenin 2016’da yeni modellerin de aileye eklenmesiyle devam edeceğini öngörüyoruz. 2015’te yeni model yatırımları ve Ar-Ge’de önemli aşamalar kaydettik. 2016’da Egea’nın hatchback ve station wagon modellerini pazara sunacağız. Ayrıca 2016 yılı çatımız altında yeralan markaların model yeniliklerini sunacakları bir yıl olması sebebiyle de önem taşıyor” diye konuştu.