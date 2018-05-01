Türkiye’den Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) öncülüğünde ASELSAN, FNSS, Otokar, BMC, Kale Kalp ve TUSAŞ başta olmak üzere 29 kurum katıldı. DSA’da yer alan OSSA Üyeleri; Aksa Motorlu Araçlar, 2G Havacılık, EMGE, EST Endüstri Teknik, Ema Sistem, Er Makina Dişli, Femsan Elektrik Motorları, FİGES, Garanti Giyim Kompozit, MEGE Teknik, Nero Endüstri Savunma, Orion Havacılık.
Türk KOBİ’leri Malezya’da üretim güçlerini anlattı
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Defence Services Asia (DSA) Savunma Sanayi ve Güvenlik Fuarı’nda 12 üye firması ile yer aldı.