01 Mayıs 2018 Salı 08:00

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Türk KOBİ’leri Malezya’da üretim güçlerini anlattı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Defence Services Asia (DSA) Savunma Sanayi ve Güvenlik Fuarı’nda 12 üye firması ile yer aldı.