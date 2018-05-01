﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:00
Bu haber 638 kez okundu.

Türk KOBİ’leri Malezya’da üretim güçlerini anlattı

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Defence Services Asia (DSA) Savunma Sanayi ve Güvenlik Fuarı’nda 12 üye firması ile yer aldı.

Türk KOBİ'leri Malezya'da üretim güçlerini anlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye’den Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) öncülüğünde ASELSAN, FNSS, Otokar, BMC, Kale Kalp ve TUSAŞ başta olmak üzere 29 kurum katıldı. DSA’da yer alan OSSA Üyeleri; Aksa Motorlu Araçlar, 2G Havacılık, EMGE, EST Endüstri Teknik, Ema Sistem, Er Makina Dişli, Femsan Elektrik Motorları, FİGES, Garanti Giyim Kompozit, MEGE Teknik, Nero Endüstri Savunma, Orion Havacılık.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
OSTİMKobi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon aldı İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon...
Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Yıldızlı Projeler’ belirlendi Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Yıldızlı...
KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya koydu KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya...
Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı
DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti
Yukarı Çık

banner216

İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon...
İş Leasing uluslararası finansal piyasalardan 2 yıl vadeli 30 milyon dolar ve 40 milyon euro olmak üzere...

Haberi Oku