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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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‘Türk Telekom, yatırımda ve büyümede Türkiye’nin örnek modeli’

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, Türk ve Arap iş dünyasının liderlerini biraraya getiren 11. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda konuştu.

‘Türk Telekom, yatırımda ve büyümede Türkiye'nin örnek modeli'
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Aslan, “Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri sadece etkilediği sektörler için değil, ekonomi ve refahın gelişimi için de hayati bir role sahip. Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarında her yüzde 1 oranındaki artış, kişi başına düşen geliri yüzde 1.6 ile 1.8 arasında büyütüyor” dedi.
Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Aslan, sadece son üç yılda bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının yüzde 12 arttığını ve bu harcamaların milli gelirdeki oranının yüzde 3.5’e ulaştığını belirtti.
Aslan, Türk Telekom’un yatırımlarını artırarak bu vizyonda yoluna devam edeceğini ifade etti: “Yatırımlarımızla, her haneyi ve şirketi fiberle ve yüksek hızda genişbant teknolojisiyle bağlamayı, Türkiye’yi bölgesinde dijital bir merkez haline dönüştürmeyi ve dolayısıyla tüm endüstrilerin büyüme dinamosu olarak daha fazla istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları yapmak için yatırım programımızı hızlandırdık. Son on yılda lisans bedelleri hariç yaptığımız 21 milyar TL’nin üzerine, önümüzdeki 3 yılda yine lisans harcamaları hariç toplamda 10 milyar TL yatırım kararı aldık.”

 

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Türk TelekomCEORami Aslan

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