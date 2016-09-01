01 Eylül 2016 Perşembe 07:00

Bu haber 10758 kez okundu. Türkiye bilişim ve iletişimde üretici olmalı Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ve İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) işbirliği ile bu yıl 7’incisi düzenlenen Linux Yaz Kampı’na Bolu evsahipliği yaptı.

Bolu Belediyesi ve Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) destek verdiği yaz kampında, gelecekte siber saldırılara müdahale edebilecek donanımdaki 400 genç ‘özgür yazılım’ için buluştu. Türkiye’nin bilişim ve iletişim çağında sadece tüketici olarak değil üretici olarak da yer almamız gerektiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Türkiye’nin 30 milyar dolara yaklaşan cari açığı milli ve özgür yazılım ile kapanabilir’ dedi.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak ise siber güvenliğin önemine dikkat çekerek, “Yerli yazılımı olmayan ülkeler tehdit altında yaşamaya mahkumdur” diye konuştu.

Türkiye’nin milli ve yerli iletişim altyapısının olması gerektiğini vurgulayan İlker Tabak şu değerlendirmelerde bulundu: “Unutmayalım ki internetin anahtarı bizde değil. Pardus işletim sistemini milli sistem olarak geliştirdik. Bütün bunlar Linux ile özgür yazılım ile açık kaynak kodlu yazılım sistemleri ile olabilecektir. Yerli yazılım endüstrisinin gelişmesi için özgür yazılım önem kazanmıştır. Yerli yazılımı olmayan ülkeler dış güçlerin tehdidi altında yaşamaya mahkumdur. Falkland Savaşı’nı İngilizler roketlerin yazılımının kaynak kodunu Fransızlar’dan satın alarak kazanmıştır. Yalnızca üretirken değil, kullanırken de siber güvenilir olmak gerekir.”