Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’ açıklandı
Türkiye’de 18. kez düzenlenen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyona; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan katılarak birer konuşma yaptı.
Törende bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan 5 şirket açıklandı. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar alırken Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Arena dördüncü, Bilkom ise beşinci oldu. İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve yine Türk Telekom’un olurken onu sırasıyla; Turkcell, Vodafone, KVK ve Brightstar izledi. 2016 yılı büyük ödülü olan Bilişim Sektörü Türkiye Birincilik Ödülü’nü de Türk Telekom kazandı. Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’nin Demsistem olarak açıklandığı listede, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi ise Datagate oldu.