01 Ağustos 2017 Salı 08:00

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Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’ açıklandı

Türkiye’de 18. kez düzenlenen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyona; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan katılarak birer konuşma yaptı.