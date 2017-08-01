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01 Ağustos 2017 Salı 08:00
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Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’ açıklandı

Türkiye’de 18. kez düzenlenen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyona; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan katılarak birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi' açıklandı
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Müsteşar Suat Hayri Aka, “Türkiye’de mobil geniş bant alternetasyon oranı diğer ülkelere göre yüzde 7.4 oranında daha yüksektir. Dolayısıyla ulusal geniş bant stratejileri ulusal geniş bant altyapısını geliştirmesi açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemiz için geniş bant stratejisi için gereken fon hazırlanmış olup yakında sektörümüzde paylaşılacaktır” dedi. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan günümüzde tüm sektörlerin işleyişini aynı anda etkileyen en önemli faktörün bilgi ve iletişim sektöründeki gelişmeler olduğunu söyledi.
Törende bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan 5 şirket açıklandı. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar alırken Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Arena dördüncü, Bilkom ise beşinci oldu. İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve yine Türk Telekom’un olurken onu sırasıyla; Turkcell, Vodafone, KVK ve Brightstar izledi. 2016 yılı büyük ödülü olan Bilişim Sektörü Türkiye Birincilik Ödülü’nü de Türk Telekom kazandı. Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’nin Demsistem olarak açıklandığı listede, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi ise Datagate oldu.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İlk 500 Bilişim ŞirketiBTK
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