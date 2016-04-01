Visa markası kart adedi 522 milyona ulaştı
Visa Europe’un 2015 yılı sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Visa Europe Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman 2015 yılının Visa Europe için finansal açıdan son derece başarılı geçen, Visa Inc’le tek çatı altında birleşme kararının açıklandığı önemli bir yıl olduğunu söyledi.
Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise “Türkiye’de çok güçlü, başarılı bir yılı geride bıraktık. Pazardaki Visa markalı kart sayısı 88 milyon oldu. 2015 mali yılımızda toplam kullanım hacmi, yüzde 13 artarak ilk defa yarım trilyon TL’yi aştı. Alışveriş hacmi ise yüzde 15 artarak 256 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’de her 5 TL’lik harcamanın 1 TL’si Visa kartları ile yapıldı. 2015, liderliğimizi pekiştirdiğimiz bir yıl oldu” dedi