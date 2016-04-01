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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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Visa markası kart adedi 522 milyona ulaştı

Visa Europe’un 2015 yılı sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Visa Europe Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman 2015 yılının Visa Europe için finansal açıdan son derece başarılı geçen, Visa Inc’le tek çatı altında birleşme kararının açıklandığı önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Visa markası kart adedi 522 milyona ulaştı
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Ülman, “Gelirimiz yüzde 25 artarak 2.3 milyar euroya ulaştı. Alışveriş harcamaları yüzde 77 artışla 1.58 trilyon euro oldu. Visa markalı kart adedi 522 milyona ulaştı. Avrupa’da her 5.70 euroluk harcamanın 1 eurosu Visa kartları ile yapıldı” dedi. Ülman geçen yıl Avrupalılar’ın Visa kartlarıyla kendi ülkelerinde yaptıkları harcamaların yüzde 6, kendi ülkeleri dışındaki harcamaların ise yüzde 17 arttığını belirtti.
Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise “Türkiye’de çok güçlü, başarılı bir yılı geride bıraktık. Pazardaki Visa markalı kart sayısı 88 milyon oldu. 2015 mali yılımızda toplam kullanım hacmi, yüzde 13 artarak ilk defa yarım trilyon TL’yi aştı. Alışveriş hacmi ise yüzde 15 artarak 256 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’de her 5 TL’lik harcamanın 1 TL’si Visa kartları ile yapıldı. 2015, liderliğimizi pekiştirdiğimiz bir yıl oldu” dedi
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Merve TezelVisa

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