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01 Eylül 2016 Perşembe 07:00
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Vodafone Akıllı Köy, dünya tarımına örnek olacak

Vodafone, Türkiye’deki 10. yılında, Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında kırsal alana yönelik kalkınma seferberliği başlatarak, tüm dünyaya ilham verecek yeni bir yatırımı hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Vodafone Akıllı Köy, dünya tarımına örnek olacak
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Vodafone Türkiye, “4bucakG” stratejisi doğrultusunda, iş ortağı TABİT ile birlikte Vodafone Çiftçi Kulübü’nden sonra tüm ülkelere örnek olacak, dünyanın ilk akıllı köyünü Aydın’da kuracak. Modern sera uygulamalarından toprak analiz laboratuvarına, modern meyvecilik alanından hayvancılık çözümlerine kadar uçtan uca dijital teknolojilerle donatılacak olan Vodafone Akıllı Köy ile sürdürülebilir verimlilik artışının sağlanmasının yanısıra köyden kente göçün azaltılması da hedefleniyor.Vodafone Akıllı Köy’ün ayrıca model olarak domino etkisiyle yayılması, böylece kırsal alanda başlatılan Dijital Kalkınma Seferberliği’nin Türkiye’deki 38 bin köy ve kırsal yerleşkeye ulaşması da hedefler arasında bulunuyor. Toplam 298 dönüm arazide kurulacak Vodafone Akıllı Köy için 10 yılda yaklaşık 23 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Çiftçiliği tercih edilen bir meslek haline getirerek köyden kente göçü azaltması beklenen Vodafone Akıllı Köy projesi, Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
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