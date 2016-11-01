Yamankaradeniz: TPE’nin zaferi, Türkiye’nin zaferidir

Gerçekleşen toplantıda TPE'nin uluslararası araştırma ve inceleme otoritesi olarak atanması oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan kararı değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; “TPE gibi kendi alanını domine eden bir kuruluşun dünya çapında otorite elde etmesi, ülke prestiji açısından büyük bir kazanım. Tabii bu durumun, prestijin yanısıra maddi kazanımları da var. Örneğin; bundan böyle, ülkemiz vatandaşları ve yerleşik şirketleri tarafından PCT kapsamında yapılan patent başvurularının araştırma ve inceleme raporları TPE tarafından düzenlenebilecek. Bu durum ülkemize yılda yüzbinlerce dolarlık bir kazanım sağlayacak olup, ayrıca patent araştırma ve inceleme süreçleri hızlanacağından, önemli zaman kazanımları da olacaktır. Fikri ve sınai haklar alanında faaliyet gösteren bir yapının global arenada otorite kabul edilen bir kuruma dönüşmesi, diğer alanlarda faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarımız için de örnek teşkil edecektir."