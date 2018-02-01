YASED ile 4 Bakanlık biraraya geldi

Toplantıya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, YASED Yönetim ve Denetim Kurulu ile YASED Çalışma Grubu Başkanları katıldı.

“Daha önce sloganımız durmak yok yola devamdı, şimdi ise mazaret yok yola devam oldu” diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin küresel arenada önemli bir aktör olarak çok iddialı hedefleri bulunduğunu söyledi. Zeybekci, Türkiye’nin büyümesi açısından uluslararası yatırımın olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin konumu itibariyle uluslararası yatırımlar için son derece avantajlı bir konumda olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin daha fazla yatırım çekmek amacıyla düşük ve orta teknoloji döngüsünden kurtulması gerektiğini söyledi. 2018 yılı Türkiye için teknolojide atılım yılı olacağının altını çizen Özlü, “Bu atılımı; yerli ve milli bir üretim politikası ile hayata geçireceğiz. Siyasetteki yerli ve milli duruşumuzu, teknoloji ile tahkim edeceğiz” diye konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal da YASED’den çok önemli stratejik öneriler aldıklarını belirterek, bu toplantılarda sahadan bilgilerle yatırım ortamındaki gelişmeleri izlediklerini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, yabancı yatırımların önünü açmak amacıyla şirket kurulum süreçlerini kısalttıklarını, KOBİ’lerin daha kolay ihracat yapabilmesi için gümrük düzenlemelerinde de avantajlar sağladıklarını belirtti.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, önceliklerinin Türkiye’de iş ve yatırım ortamında hukukun önceliği, öngörülebilirlik ve serbest piyasa kuralları çerçevesinde küresel rekabet gücünün artırılması, bu sayede sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması olduğunu belirtti. Erdem, “Bu kapsamda, özellikle, AB Üyelik sürecinin devamı ve GB Modernizasyonu, Türkiye'nin Bölgesel Merkez haline getirilmesi, yeni büyük yatırımların çekilmesi, küresel pazarı hedefleyen rekabetçi, inovatif, katmadeğerli üretim kapasitelerini oluşturacak yerelleştirme politikalarının uygulanması ve ithalatta korunma önlemlerinin yatırımlar üzerindeki etkilerinin azaltılması önemlidir” bilgisini verdi.