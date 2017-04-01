YEKA projesiyle 1.3 milyar doları aşan yatırım gerçekleşecek



Kalyoncu-Hanwha Grubu 6.99 USD cent/kwh ile ihaleyi alan girişim oldu. Proje kapsamında, Türkiye’de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikası kurulacak ve 10 yıl boyunca Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak.

Şartnameye göre, ilk 500 megavattaki yerlilik oranının yüzde 60 olması planlanıyor. İhaleyi kazanan firmanın kuracağı bin megavatlık santralden üretilen elektrik enerjisi 15 yıl boyunca teklif verilen alım garantisi fiyatı üzerinden değerlendirilecek.



Santral kapsamında kurulacak Ar-Ge merkezinde 100 daimi teknik personel çalışacak, ekipman üretim fabrikasının kurulmasından sonraki 36 ay içinde santralden elektrik üretimi başlayacak.



T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Karapınar'da yatırım 1.3 milyar doları aşacak” dedi. Albayrak şunları söyledi: “Bugün Türkiye enerji sektörü açısından devrim niteliğinde bir günü yaşadık. Benim çılgın proje olarak adlandırdığım ve çok kritik bir kavşak olan güneşte bugün gerçekleştirdiğimiz ihaleyle önemli bir adım attık. Bu alanda, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek bir enerji sektörünün önünün açıldığını düşünüyorum, çünkü önümüzdeki aylarda benzer bir ihaleyi inşallah rüzgar enerjisinde de yapacağız."