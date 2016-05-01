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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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Yılmaz Bayraktar, KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Kalite bilincini hayatın her alanına yaymak amacıyla çalışan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 27. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. KalDer Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yılmaz Bayraktar seçilirken Görgün Özdemir ve Bilal Aslan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Yılmaz Bayraktar, KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu
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KalDer’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Ali Çalışkan (Sabancı Holding Kordsa Global A.Ş.), Barış Arat (Barat Endüstriyel Mühendislik), Bilal Aslan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık A.Ş.), Cem Haydar Bektaş (Servodata Bilişim A.Ş.), Devrim Çubukçu (Eczacıbaşı Holding), Erdal Elbay (Pilot Koltuk), Fügen Toksü (TUHİD Türkiye Halkla İlişkiler Derneği), Görgün Özdemir (Koç Holding Otokoç Otomotiv A.Ş.), M. Emin Direkçi (MENDİREK Endüstriyel Danışmanlık), M. Fahir Altan (SAAB International), Mutlu Ocak (Coca-Cola İçecek A.Ş.), Necip Özçer ( LC Waikiki), Nurettin Türkoğlu (YEDAŞ), Orhan Ünal (Viko Teknik), Pınar Kalay (Vodafone Türkiye A.Ş.), Sami Boydak (Merkez Çelik), Seçil Koç Doğan (Seçil Kauçuk), Sedat Soybay (Mass Arıtma A.Ş.), Steven Young (Bosch Türkiye), Prof.Dr. Şule Kut (Okan Üniversitesi).”

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Yılmaz BayraktarKalDerTürkiye Kalite DerneğiAli ÇalışkanSabancı HoldingTÜHİDBilal Aslan

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