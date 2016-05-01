01 Mayıs 2016 Pazar 08:00

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Yılmaz Bayraktar, KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Kalite bilincini hayatın her alanına yaymak amacıyla çalışan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 27. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. KalDer Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yılmaz Bayraktar seçilirken Görgün Özdemir ve Bilal Aslan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.