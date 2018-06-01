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01 Haziran 2018 Cuma 08:33
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Alışan Lojistik’ten Corporate Games’e geniş katılım

Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelmeye devam ediyor. Alışan Lojistik son olarak 25 kişilik ekibi ile İstanbul Corporate Games’e katılarak tavladan yüzmeye, bowlingden masa tenisine, kartingden futbola kadar pek çok farklı branşta yarıştı.

Alışan Lojistik'ten Corporate Games'e geniş katılım
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Türkiye ve dünyanın önemli şirketlerinden çalışanların 17 farklı kategoride mücadele ettiği İstanbul Corporate Games, sportif rekabet, heyecan ve eğlencenin bir arada yaşandığı Türkiye’nin en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, bu gibi etkinliklerin şirket içerisinde büyük heyecan ve sinerji yarattığını, yaratılan bu pozitif hava sayesinde çalışanları ve üst yönetimi ile büyük bir aile olan Alışan Lojistik’in 2018 verimli büyüme yılı mottosu kapsamında önemli hedeflere doğru koşacağını ifade etti.

 

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Anahtar Kelimeler
Alışan LojistikCorporate GamesAyhan Özekin
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