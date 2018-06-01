Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, bu gibi etkinliklerin şirket içerisinde büyük heyecan ve sinerji yarattığını, yaratılan bu pozitif hava sayesinde çalışanları ve üst yönetimi ile büyük bir aile olan Alışan Lojistik’in 2018 verimli büyüme yılı mottosu kapsamında önemli hedeflere doğru koşacağını ifade etti.
Alışan Lojistik’ten Corporate Games’e geniş katılım
Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelmeye devam ediyor. Alışan Lojistik son olarak 25 kişilik ekibi ile İstanbul Corporate Games’e katılarak tavladan yüzmeye, bowlingden masa tenisine, kartingden futbola kadar pek çok farklı branşta yarıştı.
Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, bu gibi etkinliklerin şirket içerisinde büyük heyecan ve sinerji yarattığını, yaratılan bu pozitif hava sayesinde çalışanları ve üst yönetimi ile büyük bir aile olan Alışan Lojistik’in 2018 verimli büyüme yılı mottosu kapsamında önemli hedeflere doğru koşacağını ifade etti.