01 Haziran 2018 Cuma 08:33

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Alışan Lojistik’ten Corporate Games’e geniş katılım

Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelmeye devam ediyor. Alışan Lojistik son olarak 25 kişilik ekibi ile İstanbul Corporate Games’e katılarak tavladan yüzmeye, bowlingden masa tenisine, kartingden futbola kadar pek çok farklı branşta yarıştı.