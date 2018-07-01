Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Arkas küresel arenada Türkiye’yi temsil eden en önemli değerlerimizden, markalarımızdan biri konumunda. Sektörlerinde lider iki kuruluşun işbirliğini bu yeni anlaşma ile birlikte şimdi yeni bir alana daha taşıdık” diye konuştu.
Arkas ile Petrol Ofisi işbirliği büyüyor
Arkas, gemilerinin madeni yağ ihtiyacını Petrol Ofisi’nden karşılamaya başlıyor. Arkas Lojistik Orhanlı binasında bir araya gelen kurumların yöneticileri anlaşmayı imzaladı.
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Arkas küresel arenada Türkiye’yi temsil eden en önemli değerlerimizden, markalarımızdan biri konumunda. Sektörlerinde lider iki kuruluşun işbirliğini bu yeni anlaşma ile birlikte şimdi yeni bir alana daha taşıdık” diye konuştu.