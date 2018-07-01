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01 Temmuz 2018 Pazar 08:43
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Arkas ile Petrol Ofisi işbirliği büyüyor

Arkas, gemilerinin madeni yağ ihtiyacını Petrol Ofisi’nden karşılamaya başlıyor. Arkas Lojistik Orhanlı binasında bir araya gelen kurumların yöneticileri anlaşmayı imzaladı.

Arkas ile Petrol Ofisi işbirliği büyüyor
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Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, “Arkas Lojistik olarak Nakliye İş Geliştirme birimimizle Derince'den 81 ildeki Petrol Ofisi bayilerine madeni yağ dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yeni anlaşma ile de işbirliğimizi bir üst boyuta taşıyarak Arkas’ın Türkiye uğraklı gemilerinin madeni yağını Petrol Ofisi’nden almaya başlayacağız” dedi.
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Arkas küresel arenada Türkiye’yi temsil eden en önemli değerlerimizden, markalarımızdan biri konumunda. Sektörlerinde lider iki kuruluşun işbirliğini bu yeni anlaşma ile birlikte şimdi yeni bir alana daha taşıdık” diye konuştu.

 

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