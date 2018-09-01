Emirates SkyCargo, Brezilya’ya aşı taşıyan charter uçuşları gerçekleştirdi

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu’nun kargo birimi SkyCargo, Boeing 777 kargo uçağıyla Milano’dan Brezilya’daki Bello Horizonte’de bulunan BH Havaalanı’na, 25 ton aşının taşımasını gerçekleştirdi. Aşıların sıcaklıktaki dalgalanmalara olan hassasiyeti göz önünde tutularak 1.8 milyon doz civarında olan sevkiyatın tamamının 5 C derece sabit sıcaklığı korumak amacıyla özel konteynırlarda taşınması gerekti. Emirates SkyCargo, her yıl, charter yük uçaklarıyla 160 destinasyondan oluşan ağında, küçük çaplı klinik deney ürünlerinden çeşitli ilaç ürünlerine kadar değişik ebatlardaki 80 bin civarında ürünün nakliyesini gerçekleştiriyor.