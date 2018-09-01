Küçük ve değerli paketler Loomis güvencesinde

Maddi değeri 50 bin dolara kadar olan küçük paketler Loomis güvencesiyle yüzde 100 sigortalı olarak dünyanın her noktasına ulaştırılacak. Bireysel ya da kurumsal müşteriler için geliştirilen hizmet ile ister mücevher isterse değerli bir makina parçası olsun, gönderiler kapıdan alınacak ve Loomis güvencesiyle dünyanın her yerine zamanında ulaştıracak. Loomis Türkiye Operasyon Direktörü A. Oğuz Tüzün, ”Günümüz ihracatında küçük hacimli siparişlerin payı giderek artıyor. Şirketler için değerli bu paketlerin zamanında ve güvenli bir şekilde yerine ulaştırılması büyük önem taşıyor. Biz bu hizmetle değerli küçük paketlere, yurtdışına çıkma özgürlüğü getiriyoruz” dedi.