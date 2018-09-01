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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:39
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Küçük ve değerli paketler Loomis güvencesinde

Değerli eşya ve para taşımacılığı yapan Loomis, “Uluslararası Değerli Küçük Paket Taşıma” hizmetine başladı.

Küçük ve değerli paketler Loomis güvencesinde
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Maddi değeri 50 bin dolara kadar olan küçük paketler Loomis güvencesiyle yüzde 100 sigortalı olarak dünyanın her noktasına ulaştırılacak. Bireysel ya da kurumsal müşteriler için geliştirilen hizmet ile ister mücevher isterse değerli bir makina parçası olsun, gönderiler kapıdan alınacak ve Loomis güvencesiyle dünyanın her yerine zamanında ulaştıracak. Loomis Türkiye Operasyon Direktörü A. Oğuz Tüzün, ”Günümüz ihracatında küçük hacimli siparişlerin payı giderek artıyor. Şirketler için değerli bu paketlerin zamanında ve güvenli bir şekilde yerine ulaştırılması büyük önem taşıyor. Biz bu hizmetle değerli küçük paketlere, yurtdışına çıkma özgürlüğü getiriyoruz” dedi.

 

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Loomis TürkiyeA. Oğuz TüzünLoomis
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