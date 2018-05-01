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01 Mayıs 2018 Salı 08:36
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Aynı anneniz gibi çok yönlü, zarif ama güçlü Switch Alpha 12

Acer’ın Sıvı Soğutmalı 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayarı Switch Alpha 12, anneniz gibi çok yönlü, zarif ve bir o kadar da güçlü.

Aynı anneniz gibi çok yönlü, zarif ama güçlü Switch Alpha 12
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Acer LiquidLoop™ soğutma sistemine sahip, ultra ince ve esnek bir dizüstü bilgisayar-tablet hibrid tasarımıyla cihaz, klavyesi takılıyken sadece 1250 gram ağırlığında ve 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bir Acer Active Pen, çok yönlü destek çubuğu ve takılıp çıkarılabilir klavye donanımlarına sahip Switch Alpha 12; Windows 10 sistemli bir dizüstü bilgisayar ve eksiksiz bilgisayar fonksiyonlarına sahip bir tablet gibi kullanılabiliyor, hareket halindeyken içerik oluşturan, düzenleyen ve keyfini çıkaran herkes için ideal boyut olan 12 inç dokunmatik ekrana sahip.

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Switch Alpha 12Acer LiquidLoopAnneler Günü Hediyesi
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